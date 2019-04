Phó trưởng công an xã bị đâm tử vong

tin liên quan Ẩu đả tại quán bia, 2 người bị đâm chết Ngày 26.4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Bình, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi “ giết người ” và "cố ý gây thương tích”.

Theo công an, do mâu thuẫn cá nhân nên chiều 25.4, Đặng Minh Sang đến nhà chị ruột của mình là Đặng Thị Bích Thủy ở ấp Phước Tự, xã An Khánh, H.Châu Thành cự cãi, xô xát với bà Thủy, đập phá tài sản trong nhà bà Thủy rồi bỏ về. Bà Thủy gọi điện thoại báo Công an xã An Khánh.

Sau đó, ông Lương Văn Vũ (46 tuổi), Phó trưởng Công an xã và ông Trần Văn Minh (44 tuổi), công an viên xã An Khánh, được giao nhiệm vụ đến lập biên bản, giải quyết vụ việc.

Trong lúc công an đang lập biên bản, Nguyễn Mạnh Thắng, bạn của Sang, đến ngăn cản và dùng dao bấm xông tới chỗ Trần Văn Minh đang lập biên bản theo lời khai của bà Thủy.

Thấy vậy, gia đình bà Thủy, ông Vũ, ông Minh ngăn lại, đẩy Thắng ra trước cổng nhà rồi khống chế và tước hung khí. Trong lúc dằn co, Thắng đâm vào hông phải của Minh làm ông này bị thương. Ngay sau đó, Thắng dùng dao bấm truy đuổi tấn công ông Vũ. Ông Vũ lùi về phía sau được khoảng 10 m thì bị té ngã, Thắng xông tới đâm vào đùi phải của Vũ khiến nạn nhân chảy rất nhiều máu. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn.

Ông Vũ và ông Minh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Châu Thành. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Vũ được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang điều trị, nhưng nạn nhân tử vong vào rạng sáng 26.4.