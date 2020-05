Đắk Lắk: 3 hộ trồng cần sa trong vườn rẫy để… cho gà ăn

Ngày 13.5, Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý những người trồng cây cần sa trái phép quy mô lớn trên địa bàn

Trước đó, chiều tối 12.5, tổ công tác của Công an H.Krông Năng và Công an xã Ea Hồ phát hiện nhiều cây cần sa được trồng trong rẫy cà phê của 2 hộ Bùi Thị Loan (48 tuổi) và Bùi Thái Phong (37 tuổi, cùng trú thôn Trường Hà, xã Ea Hồ, H.Krông Năng).

Qua kiểm tra, trong rẫy của 2 hộ này trồng tổng cộng 581 cây cần sa; trong đó nhiều cây phát triển lớn (có cây cao hơn 2 m).

Công an cũng phát hiện tại hiện trường nhiều lứa cần sa đã được thu hoạch, phơi khô, cùng nhiều cây cần sa non đang được ươm, chăm sóc . Toàn bộ số cần sa tang vật trên được công an thu giữ.