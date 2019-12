Bắt nam thanh niên thuê nhà trồng cần sa giữa Hà Nội

Trưa 31.12, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, quê tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy