Đắk Lắk: Ẩu đả giữa nhóm câu cá và nhóm nhậu bên hồ, một người tử vong

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã đưa 4 nghi can đến thực nghiệm hiện trường tại khu vực hồ Ea Chua Káp (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Trước đó, tối 17.9, nhận tin báo của người dân về một người chết ở bờ hồ Ea Chua Káp, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đến khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường được xác định là ông T.Đ.A (44 tuổi, trú xã Ea Ktur, H.Cư Kuin, Đắk Lắk), trên người nạn nhân có vết thương.

Sau 15 giờ đồng hồ xác minh, lực lượng công an bắt giữ 4 nghi can, gồm: Y Thên Niê (52 tuổi), Y Thao Kbuôr (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột); Y Glen Byă (24 tuổi, trú H.Buôn Đôn) và Y Vó Niê (26 tuổi, trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk) do liên quan cái chết của ông T.Đ.A.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 17.9, 4 người trong nhóm Y Thên đến câu cá ở hồ Ea Chua Káp, gần chỗ nhóm của ông T.Đ.A đang ăn nhậu. Khi nhóm Y Thên Niê vừa câu cá vừa hát thì bị người ở nhóm ông A. chửi dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhóm. Nhóm Y Thên rủ nhau cầm gậy, đá tấn công nhóm ông A. Trong lúc ẩu đả, ông A. bị nhóm Y Thên đánh dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, 4 nghi can rời khỏi hiện trường về nhà.