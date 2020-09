Viện kiểm sát: Không cần thiết thực nghiệm hiện trường vụ Đồng Tâm

Không cần thiết thực nghiệm hiện trường vụ án Đồng Tâm

Tại phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm , sau phần bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội (VKS) đã bày tỏ quan điểm. Theo đó, VKS ghi nhận sự thành khẩn nhận tội của các bị cáo, sự phối hợp của các luật sư.

“Tại bản luận tội, VKS đã đánh giá phân tích hành vi khách quan của từng bị cáo. Chúng tôi khẳng định hành vi của các bị cáo bị truy tố là hoàn toàn có căn cứ. VKS rút một phần truy tố chuyển 19 bị cáo sang tội danh khác là vận dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật”, kiểm sát viên trình bày tại tòa.

Đại diện VKS cho hay, về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 chiến sĩ công an tại Đồng Tâm, một số luật sư cho rằng cơ quan điều tra chưa thực nghiệm điều tra, nguyên nhân tử vong, công an ngã xuống hố như thế nào, việc đổ xăng có gây chết người không?

“Việc khám nghiệm hiện trường là có căn cứ, đúng pháp luật, có đủ căn cứ quy kết các bị cáo. Chúng tôi xác định, ngoài biên bản khám nghiệm hiện trường, còn nhiều lời khai của các bị cáo khác và các cán bộ công an tham gia nên có đủ căn cứ xác định và VKS thấy không cần thiết phải thực nghiệm hiện trường”, đại diện VKS khẳng định.

VKS cho rằng, về nguyên nhân tử vong của 3 nạn nhân là phù hợp với lời khai của các bị cáo. Cụ thể là 3 cán bộ trèo lên mái nhà, bị chọc và rơi xuống hố, sau đó bị đổ xăng xuống, châm lửa thiêu chết. Có luật sư cho rằng, bị cáo Lê Đình Chức đổ xăng xuống hố khi không biết có người bên dưới là không đúng.

Xét xử 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm: An ninh siết chặt quanh tòa án

Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án là đúng quy định pháp luật

Về yêu cầu trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, một số luật sư cho rằng quá trình điều tra đã vi phạm nhiều quy định tố tụng như một số biên bản lấy lời khai, biên bản nhận dạng không có chữ ký…

Đại diện VKS cho rằng, toàn bộ những lời khai hợp pháp đều có chữ ký của điều tra viên và điều tra viên sẽ phải chịu trách nhiệm về các bản cung này. Quan điểm của VKS là không có vi phạm tố tụng nên việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là không có căn cứ.

VKS cho rằng, Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án Đồng Tâm là hoàn toàn khách quan. Công an TP.Hà Nội có nhiều đơn vị với nhiều nhiệm vụ khác nhau, các điều tra viên không có một người nào tham gia vào các tổ công tác bảo vệ lực lượng ở thôn Hoành và tham gia các công việc ở thôn Hoành. Do đó, việc Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án này là hoàn toàn đúng theo các quy định của pháp luật.

Về ý kiến của một số luật sư cho rằng, có bị cáo trong vụ án Đồng Tâm khai bị đánh, ép cung. Đại diện VKS cho biết quá trình điều tra vụ án các bị can được hỏi cung rất nhiều lần, có sự tham gia của VKS, luật sư. Lời khai của các bị can là hoàn toàn phù hợp với các lời khai trước đó. Tại các buổi hỏi cung, các bị can không tố cáo bị đánh, ép cung. Các bị cáo cũng khẳng định lời khai có sự tham gia của luật sư là chính xác nhất nên việc nói rằng, bị cáo bị ép cung, nhục hình là không có căn cứ.