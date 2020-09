Bị cáo vụ Đồng Tâm xin lỗi gia đình 3 cán bộ công an hy sinh

Chiều nay, 7.9, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm , H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội.

"Mong 3 gia đình cán bộ chiến sĩ tha thứ..."

Trong phần thẩm vấn nhóm bị cáo có vai trò chủ mưu cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án, gồm: Lê Đình Công (56 tuổi), Bùi Viết Hiểu (77 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (46 tuổi), Lê Đình Doanh (32 tuổi) và Lê Đình Chức (40 tuổi), HĐXX đã cho cách ly các bị cáo và lần lượt lấy lời khai từng người.

Trước tòa, bị cáo Lê Đình Công không thừa nhận vai trò chủ mưu cũng như việc bàn bạc với các bị cáo khác trong vụ án chống lại lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bị cáo này thừa nhận là người trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác trong vụ án mua sắm các loại hung khí, chuẩn bị bom xăng, mua lựu đạn.

“Nguồn tiền để mua là từ đóng góp của một số người dân”, bị cáo Công khai, đồng thời cho biết việc mua sắm các loại vũ khí nêu trên là nhằm mục đích giữ đất, chứ không phải nhằm đối đầu lực lượng chức năng.

Trong vụ việc xảy ra vào ngày 9.1, bị cáo Lê Đình Công thừa nhận đã có ném đá, bom xăng và lựu đạn.

HĐXX đã cho công bố lời khai tại cơ quan điều tra, cũng trùng khớp với lời khai của bị cáo Công trước tòa hôm nay.

Trả lời câu hỏi: “Bị cáo có nhận thức như thế nào về vụ án này?” của HĐXX, bị cáo Công nói: "Sau khi bị bắt thì mới biết 3 cán bộ công an hy sinh. Bị cáo rất hối hận. Cho bị cáo được thành thật xin lỗi 3 gia đình, mong 3 gia đình cán bộ chiến sĩ tha thứ cho các bị cáo trong vụ án. Bị cáo đã nhận ra những sai lầm của mình và đã thành khẩn khai báo để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Văn Tuyển cũng xin được hưởng khoan hồng, xin hình phạt nhẹ nhất. Bị cáo Tuyển khai nhận tham gia vào “tổ đồng thuận” từ năm 2017, sau khi được nghe ông Lê Đình Kình tuyên truyền về việc đất đai của xã bị cán bộ tham nhũng, và gia đình những người theo ông Kình sẽ được chia đất.

“Bị cáo nhận thức được việc làm của mình là sai"

Trước tòa, bị cáo Lê Đình Chức, con trai ông Lê Đình Kình, cũng thành khẩn khai báo diễn biến sự việc, trong đó có các hành vi là nguyên nhân trực tiếp khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an tử vong, như sử dụng tuýp sắt có gắn dao bầu chọc nhiều lần vào lực lượng công an; chỉ đạo người khác mang chậu xăng lên đổ xuống hố - nơi có 3 cán bộ công an ngã xuống. Đồng thời, bị cáo Chức cũng khai nhận bản thân là người nhiều lần đổ xăng xuống hố.

Tại tòa, ngoài lời khai của bị cáo, HĐXX cho trình chiếu các hình ảnh, clip diễn biến đêm xảy ra vụ án và bị cáo Lê Đình Chức thừa nhận trong đó có hình ảnh của mình sử dụng các loại hung khí chống đối.

“Bị cáo nhận thức được việc làm của mình là sai. Bị cáo biết chỉ muốn bảo vệ bố của mình, bị cáo đã rất thành khẩn, xem xét để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, bị cáo Lê Đình Chức nói.