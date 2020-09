Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Xét xử 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm: An ninh siết chặt quanh tòa án

Tại phiên tòa, các bị cáo đều có từ 1 - 6 luật sư bào chữa. Các bị cáo đều đồng ý luật sư bào chữa cho mình.

Đại diện hợp pháp của người bị hại (3 cán bộ công an tử vong) là ông Nguyễn Huy Thịnh và Phạm Công Huy có mặt; đại diện hợp pháp của ông Dương Đức Hoàng Quân vắng mặt.

3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là luật sư Nguyễn Hồng Bách, Nguyễn Thị Phương Anh, Đỗ Mạnh Linh (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) có mặt.

Các luật sư sau đó tiếp tục có ý kiến, trong đó, có luật sư đề nghị hoãn phiên tòa vì chưa triệu tập đầy đủ thành phần tham gia phiên tòa (thiếu đại diện Công an TP.Hà Nội), đề nghị được sao chụp tài liệu…

Sau khi hội ý, thẩm phán Trương Việt Toàn thay mặt HĐXX trả lời các kiến nghị.

Luật sư Đặng Đình Mạnh yêu cầu triệu tập đại diện Công TP.Hà Nội và đề nghị không để Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án vì cho rằng không khách quan. Thẩm phán Trương Việt Toàn trả lời, do sáng nay trời mưa, tắc đường, nên đại diện Công an TP.Hà Nội đến muộn, hiện vị đại diện đã có mặt tại tòa.