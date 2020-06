Ông Lê Đình Kình tử vong vì 'hậu quả của 2 vết thương do đạn thẳng'

Về cái chết của 3 cán bộ công an, với đại úy Phạm Công Huy, bản giám định pháp y số 03/20/GĐPY ngày 20.2.2020 của Viện Pháp y quốc gia kết luận nguyên nhân tử vong do “ngạt khí và cháy than hóa toàn thân do tác dụng của nhiệt mức độ rất nặng”.

Bản kết luận giám định pháp y số 04/20/GĐPY ngày 20.2.2020 của Viện Pháp y quốc gia giám định pháp y đối với tử thi đại tá Nguyễn Huy Thịnh xác định nguyên nhân tử vong do "ngạt khí và chảy than hóa toàn thân do tác dụng của nhiệt mức độ rất nặng”.

Bản kết luận giám định pháp y số 05/20/GĐPY ngày 20.2.2020 của Viện Pháp y quốc gia giám định pháp y đối với tử thi của thượng úy Dương Đức Hoàng Quân kết luận nguyên nhân tử vong do “ngạt khí và cháy than hóa toàn thân do tác dụng của nhiệt mức độ rất nặng”.