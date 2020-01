Vụ Đồng Tâm: Điều tra ‘chống người thi hành công vụ’ đặc biệt nghiêm trọng

3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh

Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Theo thông báo của Bộ Công an, từ 31.12.2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, TP.Hà Nội theo kế hoạch . Trong quá trình xây dựng, sáng 9.1.2020, một số người có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh; 1 đối tượng chống đối tử vong, 1 đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng ; đồng thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.