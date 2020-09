Nhiều bị cáo vụ Đồng Tâm hối lỗi, mong được khoan hồng

Theo cáo trạng, sau khi biết tin Công an Hà Nội phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn trên đất Đồng Sênh, ông Lê Đình Kình đã cùng với các ông Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu và nhiều người khác góp tiền mua 10 quả lựu đạn, làm hàng chục chai bom xăng, mua tuýp sắt có gắn dao bầu... nhằm tấn công lực lượng chức năng. Rạng sáng 9.1, khi lực lượng công an đến cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm (cách nhà ông Kình khoảng 50 m) để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch thì bị các bị cáo trong vụ án đánh kẻng báo động, bắn pháo. Lực lượng chức năng đã sử dụng loa phát thanh kêu gọi các đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đầu thú nhưng không có kết quả. Quá trình ngăn chặn hành vi phạm tội, các bị cáo trong vụ án đã dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an khiến 3 chiến sĩ công an: Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân hy sinh.