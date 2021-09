Đắk Lắk: Cán bộ tham gia chống dịch không đeo khẩu trang bị phạt 3 triệu đồng

Tối 3.9, lãnh đạo UBND P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa xử phạt hành chính một cán bộ địa chính - xây dựng của phường với số tiền 3 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

“Bất kỳ cán bộ hay người dân vi phạm quy định của pháp luật thì đều bị xử lý. Chúng tôi áp dụng mức xử phạt cao nhất là 3 triệu đồng và phạt ngay vào chiều nay vì người vi phạm là cán bộ, không gương mẫu trong công tác phòng chống dịch”, lãnh đạo P.Tân An thông tin.

Người dân bày tỏ sự bất bình khi thấy những hình ảnh trên lan truyền trên mạng xã hội; cho rằng người cán bộ này đi làm nhiệm vụ chống dịch nhưng lại vi phạm quy định về phòng chống dịch, không đeo khẩu trang.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, lãnh đạo UBND P.Tân An đã yêu cầu người cán bộ liên quan giải trình về vụ việc. Bước đầu, cán bộ này lý giải vào sáng cùng ngày, ông đến chốt kiểm dịch của P.Tân An để tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, do bị viêm xoang, phải bôi nhiều dầu gió nên khi đi xe tới chốt kiểm soát dịch ông đã tháo khẩu trang ra.