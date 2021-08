Đắk Lắk: Để hàng trăm hécta rừng bị phá, 9 cán bộ lâm nghiệp bị truy tố

Liên quan đến hàng loạt vụ phá rừng xảy ra tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Công ty lâm nghiệp Ea Kar, H.Ea Kar, Đắk Lắk), ngày 2.8, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 9 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của công ty này về tội “ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ”.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Hồng Mạnh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc), Phan Văn Đức (47 tuổi, nguyên Phó Giám đốc), Nguyễn Văn Vũ (46 tuổi, Trưởng phòng Kỹ thuật - quản lý bảo vệ rừng); Phạm Văn Kỳ (59 tuổi, Trưởng phân trường 3), Nguyễn Phước Hưng (58 tuổi, nhân viên Phân trường 3); Đào Thanh Hưởng (53 tuổi, Trưởng phân trường 1); Nguyễn Hữu Thọ (50 tuổi), Lưu Minh Thanh (37 tuổi) và Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi, cùng là nhân viên Phân trường 1).

Theo cáo trạng, vào năm 2008, Công ty lâm nghiệp Ea Kar được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất và rừng để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp. Kết quả kiểm kê năm 2014 thể hiện Công ty Lâm nghiệp Ea Kar được giao quản lý hơn 14.400 ha đất rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên gần 7.000 ha.

Tuy nhiên, từ năm 2015 - 2019, nhiều lãnh đạo, cán bộ tại Công ty Lâm nghiệp Ea Kar đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm khiến tài nguyên rừng trên lâm phần bị suy giảm, gây thiệt hại hơn 29,4 tỉ đồng.

Cụ thể, vào ngày 18.8.2019, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an H.Ea Kar bắt quả tang một nhóm đối tượng khai thác trái gỗ trái phép tại xã Cư Yang, H.Ea Kar, thuộc lâm phần do Công ty lâm nghiệp Ea Kar quản lý.