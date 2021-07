Đắk Lắk: Điều tra vụ một võ sư lớn tuổi bị sát hại tại nhà

Liên quan cái chết của một võ sư trên địa bàn, ngày 21.7, Phòng CSĐT tội phạm và trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người