Đắk Lắk: Hận tình, đóng giả tài xế Grab rồi trút 'mưa dao' lên mẹ bạn gái

Ngày 13.2, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Long Thanh Tú (29 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi " giết người ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, Tú và chị T.T.H.T. (28 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột) quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau nhưng không công khai với mọi người. Sau đó, Tú lên Đắk Lắk làm việc tại cửa hàng nội thất của gia đình chị T.

Đến tháng 12.2019, Tú phát hiện chị T. có qua lại với một người khác. Trong thời gian này, chị T. phanh phui chuyện Tú nợ nần trong các giao dịch mua bán nội thất, do đó Tú bắt đầu nảy sinh thù hận, có ý định giết chị T.

Ngày 8.2, Tú bắt xe từ TP.HCM lên Đắk Lắk và đóng giả thành tài xế Grab để theo dõi chị T. Trong thời gian theo dõi chị T., Tú thấy chị T. và một nam thanh niên thân mật với nhau nhưng chưa tìm được cơ hội ra tay. Đến sáng 12.2, Tú tiếp tục đóng giả người chạy Grab đứng theo dõi trước nhà chị T.

Sau đó, Tú phát hiện chị T. cùng người thanh niên đi vào nhà; đồng thời, bà Đ.T.N. (45 tuổi, mẹ chị T.) đi ra khỏi nhà. Nghĩ rằng bà N. tạo điều kiện cho con gái quen biết với thanh niên kia, Tú nảy sinh ý định giết bà N.

Đến 18 giờ ngày 12.2, Tú tiếp tục đóng giả làm tài xế Grab đến giao trà sữa cho bà N. để tiếp cận. Khi bà N. ra mở cửa, Tú liền dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát khiến bà N. bị thương nặng.

Sau khi gây án, Tú vứt xe máy tại hiện trường rồi đón taxi về cầu Sêrêpốk trên Quốc lộ 14 (giáp ranh Đắk Nông) với ý định nhảy cầu tự tử, nhưng sau đó đổi ý, bắt xe đi Bình Thuận.

Tiếp nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chia ra nhiều mũi công tác để truy tìm nghi phạm. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, được sự phối hợp của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt giữ Tú trên 1 xe khách.