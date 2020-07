Đắk Lắk: Khởi tố hai nghi can vận chuyển 200 kg ma túy

Ngày 31.7, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, trú H.Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nhia Hơ (27 tuổi, quốc tịch Lào) để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa 20.7, một tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh , đoạn qua xã Cuôr Đăng (H.Cư M’gar, Đắk Lắk) thì phát hiện một ô tô con chạy hướng Gia Lai - Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Khi xe vừa dừng, hai thanh niên trên xe là Vừ Bá Tếnh và Nhia Hơ mở cửa xe, bỏ chạy. Lực lượng CSGT đã truy đuổi, nổ 4 phát súng chỉ thiên cảnh cáo và sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt được hai nghi can trên.

Kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện có 8 bao tải, mỗi bao chứa 25 gói ma túy "đá" , tổng trọng lượng 200 kg.

Tại cơ quan công an, Nhia Hơ khai vào ngày 18.7 được một người gần nhà thuê lái xe chở số ma túy trên từ khu vực biên giới của tỉnh Savanakhet (Lào) giáp VN, đến TP.HCM để giao cho một người với tiền công 20.000 USD.

Ngày 19.7, Nhia Hơ đón xe khách đến điểm hẹn, gặp Vừ Bá Tếnh đợi sẵn cùng xe ô tô chứa ma túy. Nhia Hơ điều khiển xe cùng Tếnh đi giao hàng, trên đường đến địa phận Đắk Lắk thì bị công an bắt giữ.

Đây là vụ bắt giữ khối lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đắk Lắk.