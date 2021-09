Đắk Lắk: Khởi tố người phụ nữ mua ma túy 'gài bẫy' chồng cũ

Tối 13.9, tin từ Công an H.Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy (37 tuổi, trú TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana) về hành vi “ tàng trữ trái phép chất ma túy ”. Đồng thời, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý Thúy về hành vi vu khống, mua ma túy “gài bẫy” chồng cũ . Do Thúy đang nuôi con nhỏ nên công an cho bị can tại ngoại.