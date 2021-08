Đắk Lắk: Một thanh niên tử vong nghi do đột qụy khi đang cách ly tại nhà

Tối 8.8, ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND P.Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một trường hợp tử vong nghi do đột quỵ trong thời gian cách ly để phòng chống Covid-19 tại nhà.

Cũng theo ông Chung, sau khi xảy ra sự việc, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu dịch tễ của anh T. để xét nghiệm Covid-19 thêm một lần nữa và đã cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng đến khám nghiệm hiện trường và xác định vụ việc không có yếu tố án mạng. “Công an và ngành y tế xác định vụ việc không phải án mạng, cũng không liên quan đến dịch Covid-19 mà nghi do đột quỵ . UBND phường đã yêu cầu gia đình anh T. phải thực hiện đúng theo Chỉ thị 16 mà TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng trong quá trình tổ chức tang lễ cho người thân”, ông Chung nói.