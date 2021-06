Đắk Lắk: Người mẹ tử vong sau tiếng hét, con trai cầm dao bỏ chạy

Ngày 17.6, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi , làm rõ nguyên nhân tử vong của bà P.T.S (68 tuổi, ngụ thôn 4, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, nhiều người ở gần nghe tiếng hét thất thanh tại nhà bà S. nên chạy đến xem. Tại đây, mọi người phát hiện bà S. đã tử vong với nhiều vết thương

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người thấy anh B.Q.T (38 tuổi, con trai bà S.) đang cầm dao trên tay, đứng gần hiện trường.

Khi nhiều người đến, anh T. bỏ chạy nhưng người dân đã kịp thời khống chế, đưa đến trụ sở Công an xã Cư Êbur để trình báo.

Ngay sau đó, Công an xã Cư Êbur báo cáo vụ việc đến Công an TP.Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo thẩm quyền. Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, công an cũng tạm giữ anh T. để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người hàng xóm cho hay, anh T. có biểu hiện thần kinh không bình thường từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, những biểu hiện này của anh T. không rõ ràng, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chỉ có nạn nhân và anh T. nên không ai hay biết diễn tiến để kịp can ngăn.

Hiện vụ tử vong của bà S. đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ theo quy định.