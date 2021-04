Đắk Lắk: Phá rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, 37 người bị khởi tố

Liên quan vụ phá rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, ngày 29.4, tin từ Viện KSND H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can (đều trú H.Sông Hinh, Phú Yên) về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Trong đó, 18 bị can bị bắt tạm giam, 19 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.