Đắk Lắk: Vượt chốt kiểm dịch Covid-19, hai người trốn vào nhà nghỉ

Chiều 9.6, một lãnh đạo Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hai người trên một ô tô cố tình vượt chốt kiểm dịch Covid-19

Theo lãnh đạo Công an H.Krông Búk, khoảng 21 giờ 30 ngày 5.9, tại chốt kiểm soát dịch ở ngã ba xã Chư Kbô (H.Krông Búk), lực lượng kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 ra tín hiệu dừng một ô tô mang biển số tỉnh Đắk Lắk để yêu cầu khai báo y tế . Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, đồng thời tăng ga bỏ trốn.

Ngay sau đó, tổ công tác kiểm soát dịch đã báo cáo vụ việc đến Công an H.Krông Búk. Nhận tin báo, lãnh đạo Công an H.Krông Búk chỉ đạo lực lượng CSGT và cảnh sát hình sự chia làm 2 tổ, tiến hành truy tìm những người trên ô tô vượt chốt để xử lý. Công an H.Krông Búk cũng thông báo đến tất cả chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phối hợp chốt chặn khi phát hiện ô tô bỏ trốn trên.

Đến khoảng 2 giờ ngày 6.9, lực lượng chức năng phát hiện ô tô nói trên và người vi phạm đang ở một nhà trọ thuộc thôn 12, xã Pơng Đrang, H.Krông Búk nên tiến hành lập biên bản.

Theo Công an H.Krông Búk, thời điểm vượt chốt kiểm dịch, trên ô tô có 2 người đàn ông, trong đó N.S.H (35 tuổi, trú thôn An Bình, xã Chư Kbô) là người cầm lái. Bước đầu, anh H. khai do chưa hiểu rõ về Chỉ thị 16, không muốn bị kiểm tra nên tăng ga bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được Công an H.Krông Búk tiếp tục xử lý.