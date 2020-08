Đắk Nông: Bắt 7 tên trộm chó

7 nghi can trộm chó bị tạm giữ gồm: Lưu Văn Đỏ (39 tuổi), Nguyễn Tấn Hùng (49 tuổi), Tạ Đức Hiên (28 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (28 tuổi), Lưu Văn Sơn (33 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng), Phan Văn Dược (38 tuổi, ngụ Đắk Nông) và Hoàng Văn Cường (53 tuổi, ngụ Thái Nguyên).

Sáng 11.8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Gia Nghĩa phối hợp Công an P.Nghĩa Đức kiểm tra nơi ở của Đỏ, Hiên, Khoa, Sơn, Dược và Cường tại Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa.

Tại đây, công an phát hiện 15 con chó còn sống, bị cột băng keo ở mõm được nhốt trong lồng, nhiều túi bóng đựng bả chó, đèn pin và nhiều công cụ, phương tiện dùng để trộm cắp chó. Các nghi can khai nhận toàn bộ số chó nói trên là do trộm cắp được.

Cùng thời điểm trên, Công an TP.Gia Nghĩa kiểm tra nơi ở của Nguyễn Tấn Hùng ở tổ dân phố 2, P.Nghĩa Trung, thu giữ 1 lồng sắt, nhiều sợi dây kẽm, 1 súng điện, 1 chai đựng ớt bột cùng một số công cụ, phương tiện dùng để trộm chó.