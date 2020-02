Hàng loạt chó, mèo ở Nghệ An lăn đùng ra chết trong đêm nghi bị đánh bả

Sáng 26.2, thông tin từ Công an xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hàng chục con chó, mèo của người dân bất ngờ chết hàng loạt, nghi bị đánh bả.

Trước đó, rạng sáng 25.2, Công an xã Nghi Vạn nhận được tin trình báo của người dân về việc phát hiện hàng chục con chó, mèo của các hộ gia đình chết bất thường . Công an xã đã xuống hiện trường kiểm tra sự việc, thống kê số chó, mèo chết. Theo đó, chỉ trong một đêm, có 27 con chó và 3 con mèo ở 4 xóm của xã bị chết. Ngoài ra, người dân trình báo có 6 con chó khác bị bắt trộm.

Nhận định khả năng chó, mèo chết là do bị kẻ gian đánh bả để bắt trộm nên Công an xã Nghi Vạn đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Nghi Lộc để điều tra, làm rõ.

Chó, mèo chết hàng loạt tại xã Nghi Ân ngày 11.2 được cho là do bị đánh bả để bắt trộm ẢNH CTV

Trước đó, rạng sáng 11.2, người dân ở xã Nghi Ân (thành phố Vinh, Nghệ An) cũng phát hiện hàng chục con chó, mèo của người dân nằm chết bất thường nên mật phục, bắt giữ được 2 nghi phạm là anh em ruột ngụ xã Nghi Khánh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang thu gom chó, mèo chết để bán cho lò mổ.

Hai nghi phạm này thừa nhận đêm trước đó đã mang thức ăn tẩm thuốc chuột rồi rải ở các đường làng để giết số chó, mèo trên.