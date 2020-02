Bắt giữ 2 anh em ruột đánh bả giết hại hàng loạt chó, mèo

Chiều 11.2, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Võ Hiến Minh (41 tuổi) và Võ Hiến Bảy (32 tuổi, em ruột của Minh, đều ngụ xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi đánh bả chó , mèo để ăn trộm.