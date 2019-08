Đôi nam nữ rủ nhau đi trộm chó bị người dân truy bắt

Ngày 13.8, ông Cao Văn Lượng, Trưởng công an xã Phú Lộc, xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi phát hiện có 2 người trộm chó, hàng chục người dân địa phương đã hô hoán nhau đuổi bắt và giao nộp cả người, phương tiện và tang vật cho công an xã xử lý.

Theo ông Lượng, khoảng 6 giờ ngày 12.8, người dân thôn Giữa, xã Phú Lộc phát hiện có 2 người đi xe máy đến trước nhà một hộ dân trong thôn, và dùng bả chó đánh để bắt trộm chó.

Công an xã kiểm tra chiếc xe của đôi nam nữ trộm chó

Khi 2 “cẩu tặc” vừa ôm được chó lên xe, chuẩn bị chạy khỏi hiện trường thì người dân phát hiện và hô hoán nhau truy đuổi. Đuổi được khoảng 300 m, hai kẻ trộm chó bị ngã xe máy , nên người dân bắt được đưa cả người, xe máy và tang vật là 1 con chó đến trụ sở Công an xã Phú Lộc bàn giao cho đơn vị này xử lý.

Tiến hành làm rõ, Công an xã Phú Lộc xác định, danh tính hai “cẩu tặc” là Lê Văn Công (34 tuổi, ngụ tại xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc) và Trịnh Thị Thơm (25 tuổi, ngụ tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc).

Công an cũng làm rõ, khoảng hơn 1 tháng trước, Công và Thơm đi trộm chó ở một xã khác trên địa bàn huyện Hậu Lộc, và bị người dân bắt giữ giao nộp cho công an. Sau đó cả hai bị xử phạt hành chính.

Sau khi lập biên bản, do cả hai " cẩu tặc " trên đã từng bị phạt hành chính vì trộm chó, nên Công an xã Phú Lộc đã chuyển hồ sơ, người, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Hậu Lộc xử lý theo thẩm quyền.