Đắk Nông: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của tỉnh xuất viện

Bệnh nhân 40924 là lái xe, địa chỉ ở xã Mỹ An, H.Chợ Mới (An Giang), được đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh Đắk Nông điều trị Covid-19 vào ngày 15.7. Khi nhập viện, bệnh nhân 40924 không có triệu chứng lâm sàng, kết quả xét nghiệm máu và X-quang phổi bình thường.

Sau một thời gian điều trị, kết quả xét nghiệm Covid-19 của bệnh nhân vào các ngày 19.7, 26.7 và 28.7 đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 29.7, có kết quả 2 lần xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19 liên tiếp và lâm sàng đã ổn định, theo phác đồ của Bộ Y tế quy định đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Đắk Nông được xuất viện Ảnh: THANH QUÂN

Khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh xá Công an tỉnh từ ngày 9.7 đến nay đã tiếp nhận và điều trị 30 bệnh nhân. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân còn lại tương đối ổn định, nhiều trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần.

Tính đến chiều ngày 30.7, tỉnh Đắk Nông ghi nhận tổng cộng 59 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó 1 trường hợp vừa được xuất viện.