Đắk Nông: Choáng với 'trang trại' cần sa được 'đầu tư bài bản'

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã bắt quả tang 1 vụ trồng trái phép hơn 2.600 cây cần sa, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ TT.Đức An, H.Đắk Song) và Lê Thanh Tâm (38 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi trồng trái phép cây cần sa. Sáng 22.6,

Theo thông tin ban đầu, trưa 20.6, Công an H.Đắk Song phối hợp Công an xã Nam Bình bắt quả tang Hải và Tâm đang chăm sóc cây cần sa trái phép tại khu vực đất sát bờ suối thuộc thôn 10, xã Nam Bình, H.Đắk Song.

Vườn cần sa trồng trái phép tại xã Nam Bình (H.Đắk Song) Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã lập biên bản, thu giữ 2.613 cây cần sa có chiều cao từ 40 - 70 cm được trồng trong các chậu nhựa, xếp thành 19 luống và trang bị hệ thống đèn chiếu sáng để kích thích sự phát triển của cây. Kiểm tra xung quanh hiện trường, lực lượng Công an thu giữ khoảng 2,2 kg (nghi lá cây cần sa tươi) và 1 bịch nilon bên trong đựng hoa quả khô (nghi hoa quả cây cần sa).

Khai nhận trước cơ quan chức năng, các nghi can cho biết vào tháng đầu tháng 6.2021, Hải được 1 người đàn ông tên Hiển (hiện đang bỏ trốn) thuê phụ trồng, chăm sóc cây cần sa với tiền công 300.000 đồng/ngày.

Hơn 2.600 cây cần sa các đối tượng trồng trái phép Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến ngày 17.6, Hải rủ thêm Tâm đến cùng làm với tiền công 300.000 đồng/ngày. Ngày 20.6, trong lúc Tâm, Hải, Hiển đang dọn dẹp, chăm sóc cây cần sa thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật. Riêng Hiển đã bỏ trốn.

Cũng trong ngày 20.6, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an H.Đắk Song phối hợp Công an TT.Đức An (H.Đắk Song) tiến hành kiểm tra rẫy cà phê của ông Nguyễn Văn Nhiệm ở Tổ dân phố 8, TT.Đức An, phát hiện 1 vụ trồng trái phép 325 cây cần sa. Các cây cần sa có chiều cao từ 1,2 - 1,5 m được trồng xen rẫy hồ tiêu diện tích 1,6 ha. Ông Nhiệm khai nhận số cây cần sa nói trên được ông trồng từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay với mục đích cho gà ăn.

Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Song đang củng cố hồ sơ để xử lý các nghi can trồng cần sa trái phép.