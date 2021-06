Đắk Nông: Phát hiện nhiều người trồng cần sa 'để cho gà ăn'

Theo thông tin ban đầu, ngày 2.6, Công an xã Quảng Trực (H.Tuy Đức) phối hợp với Công an H.Tuy Đức, phát hiện tại vườn rẫy của ông T. và ông H. ở ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực trồng trái phép 24 cây cần sa có chiều cao từ 0,6 - 2,6m.

Qua kiểm tra còn phát hiện trong nhà của hai người này còn có khoảng 0,25 kg nghi là cành, lá cây cần sa đã phơi khô. Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số cần sa nói trên.

Tại cơ quan chức năng, hai người này cho biết do có một người ở Lâm Đồng cho một ít hạt giống cây cần sa nên đã ươm trồng trong vườn rẫy, mục đích để lấy lá cho heo, gà ăn nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 1.6 Công an H.Đắk Song cũng đã phát hiện ông B. (trú tại thị trấn Đức An, H.Đắk Song) đang có hành vi trồng trái phép cây cần sa tại khu rẫy ở thôn 11, xã Nam Bình, H.Đắk Song. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ 254 cây cần sa có chiều cao từ 70 - 120 cm được trồng trên diện tích 120 m2.

Ông B. cho biết, sau khi được 1 người bạn ở TP.HCM cho một gói hạt nên mang về ươm trồng tại khu vực rẫy ở thôn 11, xã Nam Bình để cho gà và heo ăn.

Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Song đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trồng cần sa.