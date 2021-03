TP.HCM: Trồng cần sa ở TP.Thủ Đức rồi lên Facebook rao bán

Ngày 17.3, Công an TP.HCM cho biết chỉ trong vòng 1 tuần Công an TP.Thủ Đức liên tiếp phát hiện 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ 5 nghi phạm. Đặc biệt, Công an TP.Thủ Đức phát hiện một thanh niên trồng cần sa trong vườn nhà tại P.Long Phước để sử dụng và lên Facebook rao bán kiếm tiền.

Theo Công an TP.HCM, ngày 15.3, Công an P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) tuần tra trên đường Kha Vạn Cân thì phát hiện Trần Quang Hải (48 tuổi) đi xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Trước đó, ngày 11.3 Công an TP.Thủ Đức bắt quả tang Hồ Minh Quân (23 tuổi) tàng trữ 5 gói ma túy đá.

Từ lời khai của Quân, Công an TP.Thủ Đức đã khám xét nơi ở và bắt giữ Ngô Hoàng Linh (35 tuổi). Công an thu giữ của Quân và Linh hơn 76g ma túy đá. Đấu tranh với hai nghi phạm này, Công an TP.Thủ Đức mở rộng bắt giữ được Nguyễn Thị Quý (38 tuổi - đây là đối tượng bị Công an Bình Dương truy nã về tội “ tàng trữ trái phép chất ma túy ”).