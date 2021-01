Nhân sự Thủ Đức: Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức trưởng công an thành phố

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng quê Bến Tre, từng giữ các vị trí như Trưởng phòng Cảnh sát ma túy, Trưởng công an Q.Bình Thạnh, Trưởng công an Q.Thủ Đức (cũ).

Theo đó, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng , Trưởng công an Q.Thủ Đức (cũ), được điều động giữ chức Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Ngày 23.1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về thành lập Công an TP.Thủ Đức ; các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an TP.HCM.

Ngày 23.1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về thành lập Công an TP.Thủ Đức. Ảnh: N.L

Bộ Công an cũng quyết định phân công đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an Q.9 (cũ) giữ chức Phó trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Theo quyết định của Bộ Công an, Công an TP.Thủ Đức do Trưởng công an chỉ huy, có không quá 5 cấp phó trưởng. Công an TP.Thủ Đức gồm 16 đơn vị là các Phòng, ban trực thuộc. Biên chế công an TP.Thủ Đức do Giám đốc Công an TP.HCM ấn định.

Bên cạnh đó, cơ cấu hệ thống công an phường tại TP.Thủ Đức được chia làm 34 phường. Trong đó có việc sáp nhập, thành lập Công an P.Thủ Thiêm trên cơ sở là P.An Khánh nhập vào Thủ Thiêm; Công an P.An Khánh (P.Bình Khánh nhập vào P.Bình An).