Giám đốc Công an TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất

Ngày 22.12, Công an TP.HCM tổ chức khai mạc Hội nghị tổng kết tình hình, công tác Công an năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an , trao những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP.HCM có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM và thượng tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng A ninh đối nội (PA02), về những thành tích xuất sắc trong năm qua. Bộ trưởng Tô Lâm cũng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng Công an TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, "tín dụng đen", đòi nợ thuê, ma túy; quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện; tăng cường công tác quản lý cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương…