Truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ công an hy sinh tại Đồng Tâm

Liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức , TP.Hà Nội, ngày 10.1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

3 chiến sĩ công an được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất gồm: đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; trung úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công nêu rõ 3 chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, rạng sáng 9.1.2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm, dẫn đến hậu quả 3 chiến sĩ công an hy sinh, 1 người chống đối chết, 1 người bị thương. Đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm với 3 tội danh: giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; và chống người thi hành công vụ

Trong ngày 11.1, đoàn công tác của Bộ Công an do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viện và chia buồn với gia đình các chiến sĩ hy sinh.