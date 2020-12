Công an TP.HCM đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ, tết sắp tới

Hôm qua 21.12, Công an TP.HCM họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021.

Tại buổi họp báo, thượng tá Phạm Văn Thành - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã thông tin về sai phạm của ông Tất Thành Cang , nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020), xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Vụ ông Tất Thành Cang Sẽ xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm

Theo thượng tá Thành, PC03 đã khởi tố, bắt giam ông Tất Thành Cang cùng 18 đồng phạm, trong đó hầu hết là lãnh đạo chủ chốt của IPC, SADECO và một số bị can là cán bộ Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Theo đó, ông Cang đã có sai phạm trong việc chấp thuận phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim nhưng không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, tăng vốn điều lệ Công ty SADECO, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh rất đau xót trong việc khởi tố 7 cán bộ Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú). Tuy nhiên, Công an TP phải xử lý nghiêm để làm gương.

Còn thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu, cho biết năm 2020 phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm; ghi nhận xảy ra 4.409 vụ, so với cùng kỳ giảm 13 vụ. Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 3.220 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 73,03%), bắt 5.119 đối tượng.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, thượng tá Xuân cho biết Công an TP sẽ triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; tổ chức tuần tra vũ trang tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo tốt trật tự tại các nhà ga, bến xe.

Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), người đã bị bắt về hành vi “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Theo đó, ông Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật; tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật... gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Cục thuế đã truy thu thuế hơn 29 tỉ đồng.