TP.HCM: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang 'đau xót trong vụ khởi tố 7 công an P.Phú Thọ Hòa'

Ngày 21.12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021. Tham dự buổi họp báo có đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) và lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Công an TP.HCM.

Theo đại tá Quang: “Đây là một sai phạm cố ý, Công an TP.HCM đã chủ động thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm để làm gương. Lực lượng thực thi pháp luật hơn hết là phải chấp hành pháp luật, đây là một vi phạm rất lớn, gần như cả một tập thể công an phường, trong đó có cả chỉ huy, người đứng đầu. Đây là sai phạm chứ không phải việc thiếu trách nhiệm”.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh, đây việc xử lý nghiêm vụ án này thể hiện rõ quan điểm của lãnh đạo TP.HCM rằng không có vùng cấm, ngoại lệ với tội phạm.

Về công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Noel, tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM sẽ triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bố trí lực lượng nơi diễn ra các sự kiện chính trị, các lễ hội, văn hóa, văn nghệ, tụ điểm vui chơi, giải trí và khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội. Tổ chức tuần tra vũ trang tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo tốt trật tự tại các nhà ga, bến xe.