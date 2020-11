TP.HCM: Bắt tạm giam 7 nguyên cán bộ công an phường tại Q.Tân Phú

7 nguyên cán bộ công an bị Công an TP.HCM ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam gồm: Phạm Thanh Tuấn (thiếu tá, Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa); Lê Văn Quý, Lê Văn Hòa (cùng phó trưởng công an P.Phú Thọ Hòa); Nguyễn Đăng Chiến (thượng úy, cảnh sát khu vực), Nguyễn Đức Hiền (đại úy) và Võ Quang Kế (đại úy), Phạm Ngọc Vy (thượng úy).