TP.HCM: Tội phạm ma túy ném lựu đạn vào công an khi bị vây bắt

Ngày 19.8, Công an TP.HCM tổ chức khen thưởng các đơn vị tham gia triệt phá mạng lưới mua bán ma túy hoạt động ở nhiều quận trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện băng nhóm tội phạm ma túy do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, tạm trú Q.9, TP.HCM) cầm đầu, nên đã xác lập chuyên án, tiến hành phá án. Công an cũng xác định Bùi Văn Điệp (39 tuổi, ngụ Q.9) là đầu mối lớn cung cấp ma túy cho Vân.

Ngày 29.5, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Công an Q.Tân Phú; Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM; Phòng 7, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an... cùng họp Ban chuyên án để thống nhất kế hoạch phá án.

Đến tham dự buổi khen thưởng có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM... Ảnh: Trác Rin

3 giờ ngày 21.6, một nhóm tội phạm gồm: Võ Thành Bảo, Bùi Đức Hiển, Dương Văn Lam đi trên ô tô BS 73A -113.14 mang ma túy từ Quảng Bình vào giao cho Bùi Văn Điệp trên đường 102 (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9). Sau đó, Điệp lái xe ô tô chở Bùi Văn An (19 tuổi, ngụ Đồng Nai) tiếp tục đi giao ma túy cho các "đại lý". Đến 8 giờ 30 ngày 21.6, Công an Q.Bình Thạnh bắt quả tang Vũ Ngọc Vân và Phạm Thị Nụ (36 tuổi, quê Nam Định) đang nhận "hàng".

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nhà của Bùi Văn Điệp, công an phát hiện Bùi Tấn Phát và một người chưa rõ lai lịch đem ba lô chứa 2 kg ma túy đá và 10.000 viên thuốc lắc đi cất giấu. Thấy công an, Phát liền ném một quả lựu đạn về phía tổ công tác, nhằm tẩu thoát, nhưng bị bắt ngay sau đó.

Kết quả, công an thu giữ 12,6 kg ma túy đá; 48 bánh heroin (tương đương 17 kg); 1 khẩu súng và 5 viên đạn; 1 quả lựu đạn M67; 4 xe gắn máy; 2 ô tô cùng nhiều dụng cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động của đường dây mua bán ma túy nói trên.

Đến ngày 28.6, đường dây ma túy "lộng hành" ở TP.HCM này đã bị khởi tố, bắt giam.