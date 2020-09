Vĩnh Long: Chủ vườn cam trồng hàng trăm cây cần sa... 'cho gà ăn'

Sáng 26.9, Công an H.Tam Bình ( Vĩnh Long ) cho biết đã lập biên bản thu giữ toàn bộ 57 kg cần sa ; đồng thời làm việc với chủ vườn trồng cần sa trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 15 giờ ngày 25.9, Công an H.Tam Bình phối hợp Công an xã Hòa Lộc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự , phát hiện trong vườn cam sành của ông B.Đ.H. (42 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, H.Tam Bình) có trồng nhiều cây cần sa.