Long An: Bưu cục Cầu Voi gắn camera an ninh và biển cấm

Theo Bưu điện tỉnh Long An, sau khi xảy ra án mạng cách đây 12 năm , Bưu cục Cầu Voi dừng hoạt động dịch vụ bưu điện. Tuy nhiên, trên tầng 1, toàn bộ hệ thống máy móc viễn thông vẫn đang hoạt động phục vụ cho tuyến QL1. Nhân viên quản lý vẫn thường xuyên đến kiểm tra, bảo trì máy móc và khóa các cửa để đảm bảo an toàn.

Ngày 22.8, ông Phạm Văn Khéo, Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa, Long An), cho biết Bưu điện tỉnh Long An vừa cho người phát quang cây cối xung quanh Bưu cục Cầu Voi ; đồng thời lắp đặt hệ thống camera an ninh, gắn biển "không phận sự cấm vào".

Nhận thấy những việc nêu trên gây mất an ninh trật tự, Bưu điện tỉnh Long An phối hợp Công an H.Thủ Thừa triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước. Sau đó, các đơn vị đã phối hợplắp đặt camera an ninh và biển cấm.

“Chúng tôi được thông báo là công an xã và dân phòng sẽ hỗ trợ an ninh và trật tự tại khu vực Bưu cục Cầu Voi, không cho bất kỳ cá nhân nào tự ý đi vào trong”, ông Khéo nói thêm.