Sau vụ 'đột nhập', lại có nhóm 'pháp sư' đến cúng bái ở khu vực Bưu cục Cầu Voi

Bà N.T.M.L. (45 tuổi), bán bánh cuốn ở khu vực này, cho biết khi thấy đoàn xe dừng, bà cứ tưởng khách vào ăn uống nên kéo bàn dọn ra thì họ lắc tay, sau đó chỉ vào Bưu cục cầu Voi.

Anh T., một trong những người dân địa phương quan sát nhóm người này khá lâu, cho biết có thấy người đàn ông được giới thiệu là "pháp sư Đài Loan" trao đổi rất nhiều với 3 thanh niên đi chung nhóm. Nhiều lần, cả 4 người tới sát bên cánh cửa hàng rào để nhìn vào khu phòng vệ sinh Bưu cục Cầu Voi đang mở cửa.

Những người này không lại gần hàng rào bưu cục, cũng không quay phim chụp ảnh.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an xã Nhị Thành cùng dân phòng, dân quân xuất hiện để đảm bảo an ninh trật tự

“Xe của những người này đậu trong lề, họ chỉ đứng bên ngoài bưu cục. Do đây không phải là khu vực cấm tụ tập, cấm quay phim, chụp ảnh nên việc đi lại họ là chuyện bình thường”, một công an viên giải thích.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày (25.7), sau khi cúng xong, “pháp sư” cùng nhóm người đi cùng lên xe, rời đi.

Trước đó, liên quan đến vụ 2 thanh niên "đột nhập" Bưu cục Cầu Voi vào chiều 21.7 (Thanh Niên đã thông tin), Công an tỉnh Long An cũng đã yêu cầu Công an xã Nhị Thành và Công an H.Thủ Thừa làm rõ.