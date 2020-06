Kết nối mạng xã hội để phòng chống tội phạm

Ngăn chặn tội phạm kịp thời nhờ mạng xã hội

Đêm 17.6, nhận tin nhắn của người dân gửi vào mạng xã hội (MXH) của Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk, lập tức lực lượng CSCĐ triển khai đến khu đất trống gần một trường mầm non trên địa bàn P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tạm giữ hơn 20 thanh thiếu niên từ 15 - 18 tuổi, trong đó có nhiều học sinh THPT, đang tụ tập cùng nhiều hung khí là dao, rựa...

Làm việc với công an, nhóm này khai nhận hẹn nhau ẩu đả để “giải quyết” mâu thuẫn với một nhóm khác tại khu vực trên. Công an cũng kiểm tra, phát hiện một thiếu niên trong nhóm dương tính với chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk, nhận định: “Nhờ tin báo của người dân qua MXH, đơn vị đã can thiệp, ngăn chặn được vụ hỗn chiến; nếu không, với số đông thanh thiếu niên cùng nhiều loại hung khí này, ẩu đả xảy ra thì hậu quả sẽ rất nặng nề”.

Đến cuối tháng 6.2020, Công an Đắk Lắk đã lập được 102 trang MXH, với gần 67.000 lượt người quan tâm theo dõi, đăng tải 3.165 bài viết với gần 1,5 triệu lượt xem. Cảnh sát khu vực, công an viên phụ trách địa bàn thuộc công an các xã, phường, thị trấn đã lập 623 nhóm của thôn, buôn, tổ dân phố. Qua tương tác trên các trang này, lực lượng công an đã trả lời hướng dẫn hơn 900 lượt câu hỏi liên quan các thủ tục hành chính, tiếp nhận hơn 350 tin phản ánh tình hình an ninh, trật tự, thông tin tố giác tội phạm... Trên đây là một trong những trường hợp đem lại hiệu quả từ kết nối MXH giữa người dân với công an, hỗ trợ cơ quan chức năng nắm bắt tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn dân cư, triển khai các biện pháp xử lý phù hợp. Trên đây là một trong những trường hợp đem lại hiệu quả từ kết nối MXH giữa người dân với công an, hỗ trợ cơ quan chức năng nắm bắt tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn dân cư, triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

Mới đây, Công an xã Ea Kpam (H.Cư M’gar) tiếp nhận tin báo của người dân về việc tìm thấy 1 quả bom, nhờ đó lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, xử lý hủy nổ an toàn. Trước đó, cuối tháng 3, từ tin báo qua MXH, Công an H.Cư M’gar xử lý vụ việc một người bịa đặt thông tin trên mạng xã hội về người thân nhiễm Covid-19 , gây hoang mang trong cộng đồng.

Công an TX.Buôn Hồ cũng vào cuộc xử lý theo pháp luật sau khi tiếp nhận một tin tố giác về tội phạm lừa đảo qua MXH. Cũng từ tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng bắt một nhóm người có hành vi đánh bạc tại chợ Tân An (TP.Buôn Ma Thuột)...

Tăng kênh tiếp nhận tin tố giác tội phạm từ người dân

Theo đánh giá của Công an tỉnh Đắk Lắk , trong thời gian thí điểm kết nối MXH vừa qua, số lượng thông tin về tình hình liên quan đến an ninh, trật tự được người dân phản ánh trên các trang này ngày càng tăng.

Thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng công an H.Cư M’gar, cho biết trang của các đơn vị trực thuộc còn tạo điều kiện cho người dân dễ dàng đăng nhập, truy nhập vào các vấn đề họ quan tâm về thủ tục hành chính như: làm chứng minh nhân dân, đăng ký nhân hộ khẩu, quản lý cư trú, thủ tục tư pháp, hộ tịch, các quy định về phòng cháy chữa cháy...