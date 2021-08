Đắk Nông: Cướp 50.000 đồng xong còn bắt nữ nạn nhân cởi quần áo

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 13.8, Hoàng Minh Châu (28 tuổi, trú xã Đắk R’la, H.Đắk Mil) đi xe máy từ Quốc lộ 14 đến khu vực thôn 4, xã Đắk R’la, H.Đắk Mil ( Đắk Nông ) thì thấy bà L.T.H. (49 tuổi, trú H.Đắk Mil) đang đi xe máy 1 mình cùng chiều phía trước. Thấy đường vắng, lại đêm tối, Châu nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Châu bám theo rồi ép sát và chặn đầu xe bà H. lại. Tiếp đó, Châu dùng nón bảo hiểm đánh bà H., ép nạn nhân phải đưa hết tiền. Quá sợ hãi, bà H. lấy hết số tiền trong người, được 50.000 đồng, đưa cho Châu.

Lấy tiền xong, Châu yêu cầu bà H. cởi quần áo. Bà H. chống cự, hai bên giằng co thì có người đi xe máy tới, bà H. liền tri hô, Châu bỏ xe máy lại và chạy vào rẫy cà phê trốn thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Đắk Mil vào cuộc điều tra, đến sáng 14.8, lực lượng Công an H.Đắk Mil đã bắt giữ được nghi can.