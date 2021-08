Đắk Nông đón người dân về quê, đề nghị TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước hỗ trợ

Theo đó, để tạo điều kiện việc đón người dân của tỉnh Đắk Nông về quê đảm bảo an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 , UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND TP.HCM, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Bình Phước phối hợp, hỗ trợ.

Người Cà Mau tại TP.HCM dậy từ 1 giờ sáng để về quê tránh dịch Covid-19

Đối với UBND TP.HCM

Theo đề nghị của UBND tỉnh Đắk Nông, UBND TP.HCM thông báo đến các chốt kiểm soát dịch bệnh của TP.HCM được biết và cho phép công dân của tỉnh Đắk Nông có tên trong danh sách được di chuyển từ nơi ở đến địa điểm đón tại Bến xe Miền Đông

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GTVT làm việc với Ban Quản lý Bến xe Miền Đông bố trí một cổng vào, khu khám sàng lọc để đón và thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 trước khi công dân lên xe di chuyển về Đắk Nông.

Chỉ đạo cơ quan y tế cử 1 tổ công tác có mặt tại Bến xe Miền Đông từ 6 giờ 30 đến 12 giờ ngày 19.8 để tiếp nhận công dân của Đắk Nông có kết quả dương tính với Covid-19 (nếu có) và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của TP.HCM.

Chỉ đạo Công an Q.Bình Thạnh và lực lượng an ninh tại Bến xe Miền Đông đảm bảo công tác an ninh tại khu vực tập trung đón công dân của tỉnh Đắk Nông tại Bến xe Miền Đông.

Cung cấp thông tin về đơn vị đầu mối được giao chủ trì công tác hỗ trợ của TP.HCM cho tỉnh Đắk Nông được biết để tiện liên hệ trong quá trình triển khai thực hiện (cung cấp họ tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ).

TP.HCM: Phú Nhuận là quận đầu tiên cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 ngừa Covid-19

Đối với UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Bình Phước

Cũng theo đề nghị của UBND tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Bình Phước thông báo, chỉ đạo các trạm, chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường mà đoàn đón công dân tỉnh Đắk Nông đi qua không yêu cầu dừng xe để kiểm tra, khai báo y tế đối với người trên xe (Đoàn xe đón công dân của tỉnh Đắk Nông có xe đặc chủng của CSGT tỉnh Đắk Nông dẫn đường, khóa đuôi và di chuyển liên tục, không dừng, đỗ dọc đường - trừ Trạm dừng chân Rạng Đông - Bù Đăng).

Chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thành phố hỗ trợ việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông khi Đoàn đón công dân của tỉnh Đắk Nông đi qua.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Phước đồng ý cho Đoàn đón công dân của tỉnh Đắk Nông được dừng nghỉ tại Trạm dừng nghỉ Rạng Đông - Bù Đăng (tại xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng, Bình Phước). UBND tỉnh Đắk Nông sẽ bố trí 1 lượt có 3 xe được vào Trạm dừng nghỉ Rạng Đông - Bù Đăng để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Đắk Nông mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của UBND TP.HCM, UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Phước để có thể đưa đón người dân về quê thuận lợi.