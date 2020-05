Đắk Nông: Khởi tố, bắt giam người đi đòi nợ, đánh người gây thương tích

Chiều 30.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đắk Mil đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Cầm Thanh Chương (36 tuổi, trú phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích

Theo thông tin ban đầu, ngày 27.4, Chương cùng một nhóm 7 người thuộc Công ty mua bán nợ Kim Ngân đến trụ sở của Công ty phân bón Phú Thịnh (xã Thuận An, H.Đắk Mil) để đòi nợ hơn 1 tỉ đồng.

Tại đây, nhóm người này xô xát với người của Công ty Phú Thịnh. Lúc này, anh Trần Văn Sơn (nhân viên bảo vệ Công ty Phú Thịnh) liền đóng cổng và yêu cầu nhóm người của Công ty mua bán nợ Kim Ngân không được phép vào trong khuôn viên trụ sở của Công ty Phú Thịnh.

Anh Trần Văn Sơn tại bệnh viện Ảnh: Phan Bá

Tuy nhiên nhóm người đòi nợ vẫn đạp cửa, leo qua cổng vào bên trong khuôn viên Công ty Phú Thịnh chửi bới và đe dọa . Trong lúc xô xát, anh Trần Văn Sơn bị Chương dùng gậy đánh vào đầu và người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được tin báo, Công an H.Đắk Mil nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức xác minh, điều tra và triệu tập các nghi can để làm việc. Hiện Công an H.Đắk Mil đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.