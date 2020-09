Đắk Nông: Khởi tố nhiều cán bộ sai phạm trong bồi thường dự án thủy lợi

Ngày 17.9, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm trong bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại hồ thủy lợi Đắk Rồ (xã Đắk Drô, H.Krông Nô).

Các bị can bị khởi tố gồm: Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô, hiện là cán bộ địa chính TT.Đắk Mâm, H.Krông Nô), Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT H.Krông Nô, hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã Buôn Choah), Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất H.Krông Nô) và Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ hợp đồng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Krông Nô, hiện đã nghỉ việc).

Cả 4 bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất". Do có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng nên cả 4 bị can đều được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú