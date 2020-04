Đắk Nông: Khởi tố nữ tài xế để xe trôi xuống dốc gây tai nạn chết người

Ngày 4.4, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (41 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 28.2, nữ tài xế này thuê ô tô 4 chỗ của một người dân tại Đắk Lắk và điều khiển đến Gia Nghĩa.

Tại đây, bà Hạnh đậu xe bên đường đường Huỳnh Thúc Kháng (tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành) rồi vào một cửa hàng viễn thông gần đó giải quyết công việc .

Khoảng 10 phút sau, ô tô do bà Hạnh điều khiển bất ngờ tụt dốc, trôi lùi tự do khoảng 30 m và tông vào xe máy do chị N.V.N. (36 tuổi, ngụ H.Đắk Song, Đắk Nông) điều khiển. Cú va chạm khiến chị N. bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.