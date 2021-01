Đắk Nông: Nguyên bí thư xã giết người, đốt xác bị tuyên án tử

Ngày 8.1, Ban Giám đốc Công an TP.HCM vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng công an Quận 2 (TP.HCM) giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM.