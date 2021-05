Đắk Nông: Phá két sắt không có tiền, quay sang trộm cắp tiêu khô

Theo thông tin ban đầu, chiều 9.5, Đặng Tấn Quốc đi xe máy đến nhà người thân ở thôn 6, xã Đắk Buk So chơi. Khi đi qua nhà ông Trần Văn Yền ở thôn 5, xã Đắk Buk So, phát hiện nhà không có ai ở nhà nên Quốc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Ngày 21.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Tấn Quốc (32 tuổi, xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản

Qua rà soát, công an xác định nghi phạm trộm cắp là Đặng Tấn Quốc, tuy nhiên, lúc này Quốc không có mặt tại địa phương. Đến ngày 12.5, lực lượng Công an xã Đắk Buk So phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an H.Tuy Đức bắt giữ Đặng Tấn Quốc, đưa về Cơ quan CSĐT Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Đặng Tấn Quốc có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, mãn hạn tù vào năm 2019, nay lại tiếp tục phạm tội.