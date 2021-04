TP.HCM: Tóm gọn hai nghi can trộm cắp tài sản của cặp tình nhân ở công viên

Ngày 16.4, Công an P.Bến Nghé (Q.1) đang tạm giữ Phan Lâm (35 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Thế Phương (47 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) để điều tra hành vi " trộm cắp tài sản ".

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15.4, anh T.A (30 tuổi, quê Bình Dương) cùng bạn gái ngồi tâm sự tại công viên Bạch Đằng (P.Bến Nghé, Q.1). Lợi dụng lúc cặp đôi này không chú ý, Phương lén tiếp cận rồi trộm chiếc ba lô của anh A. Lúc này, Lâm đợi sẵn, chở Phương tẩu thoát.

Tổ tuần tra thuộc Công an P.Bến Nghé phát hiện liền truy bắt 2 nghi can trộm. Khi truy đuổi đến giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), cả hai nghi can trộm bị lực lượng chức năng bắt giữ , đưa về trụ sở làm rõ.