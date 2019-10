Đắk Nông tạm giữ hình sự 5 nghi can đầu độc rừng thông để chiếm đất mặt tiền

Ngày 29.10, Công an H.Đắk Song (Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi phạm liên quan đến vụ đầu độc rừng thông , gồm: Huỳnh Bình (39 tuổi), Nguyễn Đình Thân (31 tuổi), Lê Mạnh Hùng (35 tuổi), Phan Công Dụng (29 tuổi) và Phan Văn Đồng (27 tuổi, cùng trú xã Nâm N’Jang, H.Đắk Song) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7.2019, Bình, Thân, Hùng rủ nhau hủy hoại rừng thông dọc tuyến QL14 qua địa bàn H.Đắk Song; sau đó thuê thêm Dụng, Đồng tham gia.

Nhóm này khai nhận có một người tên Tiến (hiện không có mặt ở địa phương) bỏ tiền mua thuốc diệt cỏ và 2 máy khoan cầm tay. Sau đó, lợi dụng ban đêm, cả nhóm dùng máy khoan tạo lỗ, bơm thuốc diệt cỏ hạ độc thông

Với thủ đoạn này, trong 6 đêm, các nghi can trên đã hủy hoại 1.159 cây thông trên 30 năm tuổi thuộc rừng phòng hộ cảnh quan dọc QL14; trong đó có 487 cây tại khu vực thôn 11, xã Nâm N’Jang và 672 cây tại khu vực bon Păng Sim, xã Trường Xuân, H.Đắk Song.

Một vạt thông cạnh QL14 đoạn qua H.Đắk Song bị đầu độc chết khô Ảnh: Trung Chuyên

Bước đầu, các nghi can khai nhận mục đích hủy hoại thông để chiếm đất mặt tiền giáp QL14

Theo Công an H.Đắk Song, công tác điều tra, xác định thủ phạm trong các vụ đầu độc thông gặp nhiều khó khăn do cây thông bị khoan lỗ, bơm thuốc trừ sâu đầu độc vài tháng sau mới chết dần; ngoài ra, các nghi can thực hiện hành vi hủy hoại thông vào ban đêm, lại tổ chức cảnh giới nên khó bị phát hiện.