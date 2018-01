Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) ngày 19.1, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu lực lượng của Tổng cục Cảnh sát làm tốt việc nắm tình hình, dự báo những vấn đề mới, phức tạp nổi lên về hoạt động của tội phạm, để xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả... Đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Báo cáo của Tổng cục Cảnh sát tại hội nghị cho biết năm 2017 đã tổ chức 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh theo chuyên đề, tuyến, địa bàn, loại đối tượng. Qua đó, góp phần làm giảm 3,02% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chỉ tiêu 80,4%; án kinh tế phát hiện nhiều hơn 2%, thu hồi, kê biên tài sản tăng hơn 50%; đặc biệt là kết thúc điều tra và đưa nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn ra xét xử.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác của Cục An ninh mạng, Tổng cục An ninh Bộ Công an. Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động của Cục An ninh mạng năm 2017, như đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình an ninh mạng, góp phần quan trọng làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thái Sơn