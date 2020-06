Đâm chết bạn nhậu vì bị đánh 'phủ đầu'

Ngày 13.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Phú Riềng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi , điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, H.Phú Riềng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 12.6, Lưu Đình Tài (22 tuổi), Lê Văn Việt (21 tuổi), Nguyễn Hữu Đại (21 tuổi), Lê Trần Hanh (25 tuổi) và bạn gái của Hanh là Nguyễn Thị Trinh Nữ (18 tuổi, cùng ngụ H.Phú Riềng) tổ chức nhậu tại nhà Lê Văn Nam (37 tuổi, tại thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, H.Phú Riềng).

Trong lúc nhậu, Đại và Nữ ra ngoài hiên nói chuyện, tâm sự nên Hanh bực tức, ngồi trong giường lấy một con dao dài khoảng 30 cm đâm mũi dao vào giường rồi nói Đại và Nữ vào nhà nói chuyện nhưng 2 người không chịu vào.

Bực tức, Hanh vứt con dao khiến cán dao và lưỡi dao văng ra ngoài. Lúc này, Việt thấy vậy, nhặt lưỡi dao dưới nền nhà và gắn cán lại bằng cách đập mạnh cán dao xuống nền xi măng.

Đại sau đó bất ngờ gằn giọng gọi Việt ra ngoài nói chuyện. Thấy Đại gọi ra với giọng bực tức, nên Việt bỏ con dao vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Vừa ra đến hiên nhà, Việt bị Đại đấm liên tiếp vào mặt và đầu. Bị đấm đau, Việt rút dao đâm một nhát vào ngực của Đại khiến bạn nhậu ngã về phía sau. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Đại tử vong khi vừa tới bệnh viện .

Nhận được tin báo, Công an H.Phú Riềng phối hợp Công an xã Bình Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện lệnh bắt giữ đối với Lê Văn Việt. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.